深圳口岸單日出入境88.2萬人次　明午後將現返港高峰

香港復活節連假自上周五（3月29日）開始，大批港人北上遊玩。廣東深圳各大口岸出入境人員於連假首日合共高達88.2萬人次，創口岸全面恢復通關以來新的單日出入境客流紀錄。預計周一（4月1日）中午至晚上10時許，多個主要陸地口岸返港方向將出現瞬時客流高峰。

深圳邊檢微信公眾號上周六（30日）發布通關提示，預計皇崗、福田、羅湖、深圳灣、蓮塘等深港主要陸地口岸的出境（返港）方向，將於周一部分時間迎來旅客集中通關時段，口岸通關現場將出現瞬時客流高峰。出入境部門強調，邊檢機關將提前開足查驗通道，強化通關秩序維護，呼籲持回鄉證的港澳旅客完成「快速通道」備案採集，或錯峰出行。

另據皇崗出入境邊防檢查站上周六通報，連假首日該站執勤民警共查驗經皇崗、福田口岸出入境人員超過28.3萬人次，其中福田口岸出入境旅客逾22萬人次，刷新歷史最高紀錄。入境人員以舉家出行、組團旅行等情形的港澳居民為主，佔比超過九成。皇崗邊檢站相關負責人表示，隨着復活節和清明節到來，粵港兩地返鄉祭祖、旅遊踏青、探親消費人員往來頻繁，皇崗、福田口岸出入境客流持續呈攀升態勢，預計出入境客流日均將達20萬餘人次。