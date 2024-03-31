黃克強指過去數年不少內地創科公司來港　冀落戶科學園拓展業務

港府近年銳意將香港建設為國際創科中心，然而面對人才不足的問題。科技園公司行政總裁黃克強今日(31日)在電台節目表示，科技園創投基金為初創企業提供資金，對企業及人才都具有吸引力，很多海外人才願意來港尋找機會，過去數年有不少內地創科公司來港，希望落戶科學園，以拓展中國以外業務，當中以生物科技、人工智能等公司為主。

他續稱，科學園目前已有約1,700間公司，有2萬人工作，其中有約13,000人從事研究相關工作。科技園公司除了吸納人才，亦會帶領園區內的公司走出去，下月將帶同5間公司到美國，相關公司將在當地逗留半年，學習包括尋找投資者、開發產品等。

科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗表示，人才較關心在港發展前途、收入等，強調香港有完善創科生態圈，不論長期職業發展、短期實習都受到海內外人才歡迎，科技園本月初舉辦的大型招聘會，有300間公司參與，吸引超過6,000人次到場，有數百名海外人才更參與面談會，了解香港的工作情況。她稱香港有不少機遇和國際接觸面，對不少海外人才來說都是工作首選。