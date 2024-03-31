垃圾徵費先行先試計劃明天推行　政府已揀14試點收集民意

垃圾徵費將於8月1日全面實施，政府明日(4月1日)起推行垃圾徵費先行先試計劃，當局表示已揀選14個不同類型試點了解各業界、特別是飲食業試行時，會否造成很重成本負擔。而4月22日實施的首階段管制即棄塑膠產品新例，當局指商店可在半年的適應期內把剩餘塑膠用品用完，適應期過後會警告，亦會檢控屢勸不聽的違規個案。

環境及生態局局長謝展寰在一個電台節目表示，已揀選不同類型試點了解各業界需要，包括政府大樓、住宅、商場以及院舍等，了解各業界、特別是飲食業試行時，會否造成很重成本負擔，希望做真實試驗，了解推行時會否出現香港獨有的困難。

另外，首階段管制即棄塑膠產品的新法例4月22日起實施，涵蓋即棄餐具及其他塑膠產品，被問到很多小食店或食肆還未準備好「走塑」，謝表示港人有些習慣要去到真的要做時才會慢慢搞，當局早於去年已經開始做宣傳，市民近2、3個月才開始緊張，認為在電視作廣告宣傳未必令市民「上心」，因此「走塑」計劃特點是在源頭及供應者作改變。

他又說，商舖可於6個月的適應期內把剩餘塑膠用品用完，當局會為商舖提供代替品資料，告知購買方式，適應期過後當局會警告，如果違規屢勸不聽，會執行2000港元的定額罰款。

就餐廳轉用替代餐具，成本會否轉嫁食客，他說，木製刀叉等替代品最初較貴，但近幾年價格已明顯下降，與膠刀、膠叉價錢相差不遠。當中有貴3至4倍的替代品是飲管，但膠飲管成本約1仙1支，即使更換其他飲管，成本亦只是3至4仙一支。

政務司副司長卓永興出席一個活動後向傳媒說，明天將在全港14個地點，推行垃圾徵費先行先試計劃，政府之後會收集參加者的意見，再作下一步的部署。先行先試計劃是透過不同場景的參與者，了解當中流程、實際操作情況，會面對甚麼問題及難處，當局會收集大家意見，目標是5、6月到立法會交代進展。由他主持的跨部門小組會跟進，包括市民的參與程度、對計劃的認識等，以作下一步部署。