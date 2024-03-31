本港牙醫荒加劇　每4職位有1懸空　下月再停2公務員診所

本港牙醫短缺情況加劇，政府最新數據顯示，衞生署過去4年牙醫空缺增近9倍，2023/24年度截至本月初空缺率達27.6%，即每4個牙醫職位便有一個懸空，距正常編制尚欠過百人。現已有9間公務員牙科診所停運，下月中起再多兩間因人手短缺關閉，屆時將有約四分之一診所暫停服務；學童牙科診所、公立醫院的牙科診所人手亦受影響。現時公眾緊急牙科「街症」派籌量僅新冠疫情前5成，有病人權益代表憂慮須再削街症名額，建議加強探討公私營協作。

現時本港有2576名居港註冊牙醫及309名專科牙醫，即每1000人口約有0.38名牙醫，公私營界別執業比例約為1：3。公營牙醫主要受僱於衞生署，惟近年空缺率持續擴大，衞生署回覆顯示2023/24年度截至本月初衞生署牙醫空缺率27.6%，較2019/20年度的2.8%增近9倍，同期空缺人數由10增逾9倍至102。

醫務衞生局回覆傳媒查詢時證實，灣仔牙科診所及域多利道牙科診所下月15日起暫停服務至另行通知，該兩間診所並無提供街症。該局稱正籌備明年與非政府機構合作，以新模式為弱勢社群提供緊急牙科服務，以補充政府街症服務不足；為應對牙醫短缺，已向立法會提交《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》。

本港公營牙科主要服務公務員和合資格家屬，衞生署有43間公務員牙科診所(連同已停運)，其中11間設有街症，在指定時段為市民免費提供緊急牙科服務。衞生署回覆數據顯示，灣仔牙科診所過去3年每年服務1.77萬至3.05萬人次，域多利道牙科診所則介乎3500至5300人次；兩間診所停運分別有約1.5萬及1500人受影響，已調往麥理浩牙科中心6樓、西營盤牙科診所8樓及金鐘道政府合署科診所。

醫衞局稱，除公務員牙科診所外，學童牙科診所、公立醫院口腔頜面外科及牙科診所人手亦受影響。該局稱衞生署仍盡力維持現時公眾牙科服務，提供街症的政府牙科診所、口腔頜面外科及牙科診所、學童牙科診所開放數目未受影響，其中3間已停公務員牙科服務的診所仍維持正常街症服務時段。該局稱，自2020年起因疫情發展及衞生署牙醫人手情況，已逐步調整牙科街症每日最高派籌量，現時派籌量為疫情前5成。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌指，若衞生署未能收窄牙醫空缺，或影響公眾緊急牙科服務，希望即使縮減服務後，亦優先保留街症。對於當局明年起與非政府機構合作為弱勢社群提供緊急牙科服務，他稱會由該些機構識別、轉介和跟進個案，等細節仍正商討。現階段涵蓋補牙及脫牙，他建議日後服務可擴展至定期洗牙、口腔檢查和護齒教育。