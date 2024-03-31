房署不擔心「納米」居屋滯銷　新建單位已設面積下限

本港整體樓市表現平滯，就連以往受市民追捧的公營房屋亦未如理想，當中資助房屋的「納米」單位近期滯銷。房屋署署長羅淑佩在一個電視節目中表示，對資助房屋的銷情不太擔心，是否要再作處理言之尚早。她又指首幅「樂建居」居屋用地，對發展商有吸引力。

不過，綠置居啟德啟鑽苑早前有過百個單位「撻訂」，部分是「納米」單位。若撥入今期綠置居後仍然滯銷，會否另作處理？她稱言之尚早，指出在樓市價格下行時，大家都有不同的盤算。需求仍然存在，到最後真的賣不出當然要考慮如何處理，但她指還有很多人排隊準備買居屋，故不是太擔心。她又透露，興建中的資助房屋，2026年一個落成的居屋樓盤尚有數十個納米單位。而日後興建的單位，已設面積下限。

政府此時推出首幅「樂建居」居屋用地，供發展商興建及出售，涉及不少於700個單位，定價跟一般居屋類似。羅淑佩稱，「樂建居」地皮有吸引力，不猜度發展商會否壓價投標，亦不相信中標後壓低質素推高利潤。她說，「樂建居」地皮是少有的市區地，位於柴灣。另外，建築承諾期是長，可以給大家更多彈性，另外該地交通方便、鄰近港鐵站，認為有一定吸引力。羅表示，對於發展商來說，如果願意參加投得這幅地，亦要用合理的建造質素，令單位能完全售清，他們也不想有單位留下售不出。