月中逾4成區議員未開辦事處　兩周內全數開業

根據《履職監察制度指引》，區議員上任3個月內，須成立至少1個地區辦事處，包括與其他議員組成的聯合辦事處。然而截至3月15日，全港有470名區議員當中，已開設議辦的只有267人，外界都關注餘下203名區議員能否在4月1日的限期前開議辦。上周六(30日)本報發現，18區區議會網頁上的區議員辦事處資訊，已經全數填上地址。

在3月初，有關網頁上的區議員聯絡資訊許多都呈「留白」狀態，辦事處地址和電話皆付諸闕如，其中元朗區46位區議員，沒填地址的有22人。填報地址並非其區議會範圍的個案亦不少，屯門區議員何俊亨的地址在中環皇后大道中某律師樓；大埔區議員駱小鸞的地址是西環干諾道西某社團的會址；至於觀塘區議員劉嘉華的地址，則是中環德輔道中一間律師事務所。

對於外界關注區議員開設辦事處的問題，民政及青年事務局局長麥美娟日前表示不會延長期限，有信心全體區議員可以在3月底前開設辦事處，指理解到3個月內要尋找合適地點開設地區辦事處過程趕急，強調各區民政事務專員一直提供協助，有需要時會為他們與房署協調。

本報查閱區議會網頁，發覺原先呈「留白」狀態的聯絡資訊，無論辦事處地址和電話皆悉數填上。至於並非其區議會範圍的地址亦有所變更，屯門區議員何俊亨的地址是屯門美樂花園；大埔區議員駱小鸞的地址是大埔富善邨善群樓地下；觀塘區議員劉嘉華的地址是樂華北邨立華樓。有知情人士透露，指今屆區議員就任不久，已着手物色合適的辦事處地點，當中許多都選擇房署物業，只是直至3月中，不少人仍未取得鎖匙，故形成逾4成人仍未開設辦事處。由於近日愈來愈多區議員簽署租約和取得鎖匙，促使短時間內「達標」，儘管有個別議辦或進行裝修工作，未必如期3月底啟用，但至少地方上已有「着落」。

民政及青年事務局回覆傳媒查詢時指截至今日（31日），全部470名區議員已開設最少一個地區辦事處，當中有251名區議員的辦事處設於公共屋邨，包括獨立或聯合辦事處。