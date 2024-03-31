盛德街重建項目發現界石　保育組織去信市建局終獲保留13件

市區重建局首個位於土瓜灣盛德街的公務員建屋合作社重建項目正動工，保育組織考城學社指，項目內有不少昔日用作測量土地的界石。考城學社創辦人何尚衡認為，界石雖然傳統文物價值不高，但亦是那時代特有的產物，是城市建設的重要標記，去年9月發現盛德街地盤正拆樓，於是去信市建局建議保留地盤內的界石，獲市建局回覆盡量保留，並通知古蹟辦及地政總署。

事件最後有13件界石獲得保留，惟市建局指不會接收該批界石，若不領取便會棄置，最後其中兩塊交予地政總署，另外11塊轉交考城學社。何尚衡認為歷史現場很重要，該批界石本就屬於重建項目所在位置，最理想是原址保留，現時做法有如霓虹招牌，即使獲保留亦只能成為展品，他又估計有部分界石已被棄置。

地政總署表示，用作勾畫土地界線的界石以往在香港相對普遍，會保留該發展項目的兩塊界石作內部培訓用途。市建局則指諮詢了地政總署和古蹟辦，由於兩部門均表示文物價值相對較低，因此局方未將其納入保育考量，經與地政總署及考城學社商討後，市建局將可移除的界石分別交予地政總署作培訓用途，以及轉交考城學社作研究展示之用。