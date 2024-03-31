兩工會棄辦5.1遊行　稱以其他方式爭取勞工權益

多年來不同的勞工團體，均會爭取在5月1日舉辦遊行，爭取勞工權益，惟自疫情起本港5月1日未再有遊行。過去一直有舉辦5.1遊行的勞聯及工聯會早前接受傳媒查詢宣布今年再度棄辦遊行。勞聯指擔心令社會討論失去焦點、甚至遊行被騎劫，將改以論壇及政總請願方式表達訴求。工聯會則指打算以「全新形式」為打工仔發聲，惟未有透露活動詳情，僅稱執行細節有待敲定。

身兼勞聯主席的議員林振昇表示，今年沒有向執法部門申請五一遊行。早於2月時勞聯內部曾討論今年會否重辦遊行集會，但有成員擔心與維護國家安全立法工作「撞期」，預計執法部門或會為免遊行被有心人「騎劫」，而定下戴掛頸號碼牌等更嚴謹的要求，加上勞聯不想社會討論重點失焦，故成員均贊成今年不申請舉辦遊行或集會。

雖然有關維議國家安全的立法工作較勞聯預期更早完成，但林振昇認為時間上未必容許復辦遊行，加上工友亦擔心戴頸牌會被僱主認出，所以工友對於參加遊行的意欲不大。林振昇續表示，勞聯將於4月27日舉辦職安論壇，並於5月1日到政總請願，引起社會對勞工議題的關注及表達訴求。他預料請願活動會有30人參加。

另一工會，工聯會同樣宣布不辦遊行，身兼工聯會理事長的議員黃國則表示，現時表達訴求的方式有所改變，認為重點不在於形式或人數多寡，關鍵是如何引起社會對打工仔權益的關注及增加對藍領的尊重。工聯會今年將以「全新形式」舉行五一活動，惟有關細節仍未敲定，故不能透露詳情。至於傳統活動，如五一酒會及政總請願活動則會如常舉行。

事實上，去年社會復常，勞聯曾向執法部門申請在太子一帶遊行，當時曾預計約有200人參與，但最終在5.1前夕撤回申請，因當時執法部門遲遲未回覆，以及有工友擔心被要求掛上號碼牌遊行。工聯會去年以記者會代替遊行，向政府表達訴求，邀請不同行業的基層工友分享自己工作的辛酸及訴求。當時身兼行會成員的會長吳秋北指，不同歷史時期賦予工會的使命也有不同，本地的工運形態將進一步改變。