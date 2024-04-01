東方日報A1：垃圾徵費　居民陽奉陰違　試行不切實際

在港討論醞釀近20年的垃圾徵費計劃，今日終踏出第一步！垃圾徵費「先行先試」在4月1日起於14個試點推行，目的是為8月1日的全港實施作好準備。本報記者日前視察參與試點內的公營房屋、三無大廈及食肆，發現大部分試點已張貼通告及宣傳品，但不少受訪住戶稱仍未知道計劃的具體安排，又坦言因為當局免費派指定袋，無意因徵費「慳住使」而改變其棄置垃圾的習慣。另有住戶指至今仍未收到指定垃圾袋，更有三無大廈在大型垃圾桶套上綠色的疑似指定袋，似準備為違規垃圾「包底」。市民對徵費陽奉陰違，隨時令計劃變得不切實際。有環團批評環保署宣傳及支援不足，但期望社會切勿「妖魔化」垃圾徵費。

本報記者近日走訪參與「先行先試」計劃的荃灣滿樂大廈安寧樓、深水埗兩幢沒業主立案法團、居民組織及管理公司的三無大廈，留意到該些大廈各層均已張貼試行計劃、使用指定袋等海報，亦貼上回收指南，以地圖顯示附近的回收點位置。其中，三無大廈一帶的回收配套則較為缺乏，例如深水埗北河街15及17號三無大廈，最近的垃圾站只需一分鐘的步程，但是最近的回收點則是需要步行達10分鐘的「綠在深水埗」。

三無大廈的住戶林先生透露，雖然知道其大廈需參與「先行先試」，但不知今日開始扔垃圾的方法有甚麼變化，又指他一家向來沒有將垃圾分類回收的習慣，亦不清楚附近回收設施的位置，而指定袋又是署方免費提供，明言沒有特別因為試行計劃而減廢。當他得悉參與回收需步行10分鐘時，更稱「未來寧願付錢扔垃圾也不參與（回收）」，他形容方便最重要。另有住戶稱仍未取得指定垃圾袋，有個別住戶表示，環保署人員上門派袋當日不在家，至今仍未獲發指定垃圾袋。

另外，位於長沙灣道58號三無大廈的走廊，記者發現有垃圾桶在計劃未開始，已經套上綠色疑似指定袋收集垃圾，懷疑有人貪方便「包底」，亦有住戶「偷步」已開始用免費獲贈的指定袋扔垃圾。有年長住戶質疑該大廈只有5層，一梯一伙，可收集的「先行先試」數據有限，「一個單位能有多少垃圾」，認為應找附近其他有較多單位的樓宇試驗。

至於屬於公營房屋試點的荃灣安寧樓，附近的回收配套較全面，已設置多個回收桶，鄰近屋邨福來邨亦設有智能廚餘回收桶。住戶梁太透露，物管公司已派發一包指定袋，但未有太多了解將來要如何扔垃圾，但指會「邊做邊學」。她又透露個人平日已做好分類回收，包括回收廚餘，相信徵費下的額外支出有限。

綠惜地球總幹事劉祉鋒質疑，「先行先試」主要目的是希望試驗如何處理「違規垃圾」，尤其是前線的清潔工人及物管公司如何扔違規垃圾；如何向環保署反映遇上的問題，及署方如何執法。但試行計劃屬自願參與性質，居民可選擇不使用指定袋扔垃圾，而且在試行計劃下的指定袋是免費無限量派發，猶如「自廢武功」，實際效果成疑。

綠領行動總幹事何漢威則認為，新措施落實前夕，定必有人感到「緊張」，需時適應及理解新安排，期望署方多加落區宣傳，向居民講解試行計劃內容，並檢視日後會遇到的問題。不過，他認為雖然垃圾徵費政策未必完美，但出發點旨在推動社會減少廢物，希望大眾正面看待措施，尤其海外多地已經實行，本港不應在未實行便推倒。

政府早在2005年首提垃圾徵費計劃，2012年進行公眾諮詢，2018年向立法會提交有關草案，幾經擾攘及波折，草案在2021年中獲通過，2023年10月政府刊憲，原定同年年底實施，但延期至今年4月1日進行垃圾徵費「先行先試」，8月1日則全面實施。

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