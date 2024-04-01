今起垃圾徵費先行先試　居民指浪費普通垃圾袋

本港8月1日始全面推行垃圾徵費計劃，而政府於今日(4月1日)起，選定14個處所推行垃圾徵費先行先試計劃。九龍城一幢有業主立案法團的單幢式大廈，是其中一個被選中試行的住宅大廈，環保署會向每單位派發30個20公升的指定垃圾袋，計劃為期一個月。不過，有住戶稱大量未使用的普通垃圾袋被迫盡快使用而造成浪費，在廚餘收集上亦面臨困局。

住在參與計劃大廈的住戶指，大廈垃圾房的大型垃圾桶使用透明膠袋，管理處將會統計住戶使用指定垃圾袋的情況，但反映未開始試行「減廢」，已經見到很多住戶想盡快用完本身的普通垃圾膠袋，即使只有小量垃圾亦會包起丟棄，造成浪費。而她本身亦有一大捲普通垃圾袋未使用。

由於大廈沒有廚餘機，環保署安排廚餘收集車於每日指定時間，在大廈樓下收集住戶的廚餘，但她指，要思考如何儲存廚餘之餘，一旦錯過收集車到達的時間，廚餘又要存放多一天，對於安排感到不便。

此外，試點亦包括安老院舍。議員顏汶羽曾視察屯門一間試點院舍的準備情況，他指，經商討後，環保署提供了兩款分別35和75公升的指定垃圾袋，院舍試行期間會統計每日使用指定垃圾袋裝的用量。不過，日常使用大量紙尿片的安老院舍，業界早前曾經對垃圾收費衍生的費用表達關注。顏指，院舍過往沒有進行垃圾分類回收，今天起會要求員工以廚餘回收桶回收廚餘，送到附近垃圾站回收，希望減少製造垃圾。