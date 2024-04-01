復活節長假結束或迎入境高峰　今早10時錄逾5.5萬人次入境

一連4天的復活節假期今日(4月1日)結束，本港迎來入境高峰期。截至今早10時，有逾15.2萬人次出入境；入境人次是約5.5萬，當中約4.1萬人次是香港居民。最多人使用的陸路口岸是港珠澳大橋口岸，有超過2.3萬人次出入境，其中入境的港人逾1萬。而在復活節長假期首3日，本港合共錄得超過150萬人次香港居民離境。

運輸署預料，今日下午開始有較多旅客使用陸路口岸或機場回港，特別是使用港珠澳大橋，預計往香港交通會十分繁忙，呼籲旅客和駕駛者預早妥善規劃行程，並預留充裕交通時間。當局已指示跨境巴士服務營辦商、本地公共交通服務營辦商及港珠澳大橋穿梭巴士營辦商等加強服務，應對旅客的高峰時段，會密切監察各陸路口岸及機場的交通及公共運輸服務情況。

深圳邊檢總站預料，今日正午12時至晚上10時左右，多個深港主要陸路口岸，包括皇崗、福田、羅湖、深圳灣、蓮塘等口岸將會出現入境高峰，邊檢機關將提前開足查驗通道，強化通關秩序維護。

上周五(3月29日)復活節長期假首日，深圳口岸出入境人員達88.2萬人次，創去年2月口岸全面恢復通關以來單日新高，其中經福田口岸入境內地的旅客，達到15.56萬人次，是口岸開通以來新高。

深圳邊檢總站建議旅客合理規劃行程和出行方式，選擇錯時、錯峰出行，並提醒旅客，特別是持回鄉證的港澳旅客，如尚未進行「快捷通道」備案採集，可前往各旅檢口岸備案採集點完成資訊備案採集，以便選擇使用快捷通道辦理出入境手續。