火炭站單日2視障人士墮軌　失明人協進會指或月台黃線錯當引路徑

上周六（3月30日）先後有兩名視障人士於港鐵火炭站內跌落路軌，最終分別由其他乘客和港鐵職員協助扶上月台。失明人協進會會長黃俊恒今日(4月1日)在電台節目表示，雖然兩宗事件在同一日、同一車站發生，但相信都是個別事件，估計或因分心誤將月台黃線當成引路徑，指情況偶爾亦會發生。他解釋視障人士的生活技能培訓都會教他們要踏在引路徑上、用腳感受引路徑，但部分視障人士可能習慣用手杖掃引路徑，一旦分心就有機會將引路徑與月台黃線混淆。

黃俊恒指出，月台黃線凸起的設計有作用，難以取消，但如將黃線後移又會縮小候車區，不過他亦指引路徑比月台黃線粗很多，相信只要專心並不難分辨。他提醒若在月台上看到視障人士有危險可以盡可能走近輕聲提示，應避免一下子用手拉走視障人士，否則他們可能會感到驚慌。他又指若視障人士需要帶路，引領者可以遞出手肘給視障人士捉著，並維持行前半步的距離。

議員張欣宇認為事件反映透過電腦自動分析，在偵測到有人進入路軌時發出警報有一定作用，但加裝月台幕門仍然是防止乘客墮軌的最佳方法，他指出目前東鐵綫大部分車站的月台幕門安裝工程已進行得七七八八，預料火炭站亦會於今內完成安裝，到年底應該會有70至80%車站完成工程，進度較港鐵預期稍快。至於旺角東、大學及羅湖站由於月台弧度較高，安裝幕門後有機會令車廂和月台邊緣有較大的空隙，乘客有機會踏空跌入路軌，港鐵目前仍未能解決這方面的技術困難。

張欣宇解釋，由於東鐵綫本身是營運當中，日常有很多維修保護工作要做，部分是法例要求，因此每周最多只可騰出2至3晚進行安裝工程。至於已加裝幕門的觀塘綫和屯馬綫架空車站，張欣宇指出市區綫的車站較少彎位，但就較受氣溫變化影響，如果溫差較大，月台閘台表現會受影響；而新安裝的閘門已改善相關設計，並已加高至約1.7米，以防有人刻意攀爬並越過閘門。