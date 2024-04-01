垃圾徵費難適應　試點餐廳嘆「揦脷」　成本每月達9000元

原定本月全面推行的「垃圾徵費」，早前改期至今年8月1日，而今日(4月1日)起則以「先行先試」形式，在14個試點為計劃預熱，當中包括政府大樓、公私營住宅、商場、食肆及院舍。不過，有參與計劃酒樓負責人表示，部分指定垃圾袋不夠大，用起上來構成不便，員工仍需時適應，又預計未來正式徵費時，營運成本將直線上升，一個月內若有酒席等，每月處理垃圾的成本將達9,000港元，進一步打擊業務。

新蒲崗新光宴會廳今日起參與「先行先試」，各個垃圾桶均套上試行計劃的綠色指定垃圾袋，黑色垃圾袋已在酒樓內「消失」，侍應、清潔工人如常將廚餘等垃圾倒在垃圾桶中。酒樓經理陳鳳儀透露，獲發兩種分別660公升和240公升的指定袋，較大容量的袋用來掉棄非廚餘垃圾，例如發泡膠、油罐及紙箱；較細的袋則用來棄置茶葉等廚餘垃圾。

不過陳指出，由於茶葉等廚餘垃圾大多充滿水分，並會向底部沉積，但較細的指定袋不夠長，盛載濕垃圾時，指定袋未能套穩垃圾桶。因此他們被迫轉用較大容量的垃圾袋。她又提到，為了節省垃圾袋用量，員工丟紙箱、發泡膠箱前需拆箱；玻璃瓶及膠樽均會洗乾淨回收，減少廢物量。

陳鳳儀預料，酒樓每日會使用各兩個660公升及240公升的指定袋，每用預計扔垃圾成本將增超過6,000港元。若有飲宴、酒席時，垃圾量更會大增，料每月相關成本高達9,000港元，但暫時不會將成本轉嫁顧客。她坦言，員工仍需時改變習慣，做好分類回收，當前會盡量配合當局，一旦遇到問題，便會積極向環保署人員反映。