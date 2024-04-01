滲水辦手腳慢　小市民漏水慘

香港樓齡高的舊樓繁多，不少在維修上得過且過，以往曾有天降石屎砸中車輛的事件發生，滲水問題更是常見。不少飽受滲水問題之苦的觀眾向《東呼即應》反映，炮轟滲水辦效率超低、抱殘守缺，堅持滲水位置濕度不足35%不作處理。專家指當局沿用英國標準，未必能切合本港環境，而且檢測方法單一欠準確，有議員促請當局，正確使用新科技幫助市民解決滲水煩惱。

要數最令人頭痛的家居問題，相信「滲水」絕對可穩佔三甲之列，當中隱藏不少「伏位」，例如滲漏引致漏電影響用電安全、滴水造成地面濕滑對獨居長者而言亦是定時炸彈。不僅民居滲水個案常見，就連屯門醫院上月亦爆出有兩間手術室的消防花灑金屬喉管漏水。屋宇署及食環署早於2006年組成「滲水投訴調查聯合辦事處」（滲水辦），但辦事處於2020年被申訴專員公署主動調查，批評積壓個案愈來愈多、調查滲水源頭時間冗長，2019年甚至有69%完成調查個案耗時超過90日；議員早前亦踢爆指，辦事處去年接獲逾4萬宗滲水的投訴，最終不足3成獲跟進，但有一半找不到滲水源頭，有個案更長達20年仍未解決。

楊太6年前搬入現時位於土瓜灣的頂層單位，本想在此安享晚年，但近2、3年睡房天花滲水，需於房中放置盆子裝水，遇上颱風暴雨時，情況更嚴重，不但無法安眠，更因地面濕滑而跌倒數次。她表示，懷疑水從天台滲落，大廈管理處派人在天台鋪多一層灰，但始終不敵風雨；她亦曾向「滲水辦」投訴，但因為滲水位置濕度不足35%，未獲立案跟進。

目前當局接獲滲水舉報後，會到涉事樓宇調查，若發現滲水位置濕度達35%或以上，以及懷疑由其他單位引致，才會安排進一步調查。香港驗樓師學會會長余力生指，目前35%濕度的界線是沿用英國制度，但理想做法應參考當時空氣濕度，再對比測試點的濕度，而非定一個「死數」。

若濕度門檻過關，舉報獲得受理，當局就會進行下一階段調查，其中一項主要測試是將色水注入排水口，然後覆檢舉報人單位的滲水位置是否有色水滲出。余力生指，「滲水辦」本身目的並非找出及根治滲水源頭，而是將滲水個案交予辦事處認為應該負責的部門；而且辦事處檢測方法單一，色水測試正是一個比較直接舉證的方法，但若漏水程度不是那麼高，就要很長時間才可見到色水滲出，因此存在不穩定、不確定性，曾見有個案拖沓10年仍查不出結果。

九龍城區區議員林博指，每月都會收到近20宗屋宇滲水投訴，雨季時的投訴更嚴重，一般接到投訴後會幫市民反映，但當局處理往往十分緩慢，令居民大受困擾，亦曾有個案等逾2年亦未能解決。他表示，希望「滲水辦」能利用紅外綫外牆探測及微波探測等新科技，有效幫助市民找到滲水源頭，而非單靠舊有的色水測試。