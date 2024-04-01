九巴續推月票學生優惠　合資格者可享買二送一

公共交通工具近年接連加價，令市民出行成本大增，不少人都會想辦法節省交通費。九巴現時推出月票，持票乘客可以每日任搭10程九巴及龍運巴士路線，而學生購買月票更可享額外優惠。九巴表示，延續學生「買二送一」優惠，合資格人士於今年4月至6月登記期內登記優惠、購買及啟動首張九巴月票，然後再連續購買第二和第三張月票，便可獲贈等同一張九巴月票票價的800港元八達通增值額，計及政府公共交通費用補貼後，平均車費相當於15港元一日。

現時九巴月票劃一售價每張800港元，連同「買二送一」優惠及政府公共交通費用補貼，平均每日只需約15港元，即可於90日內每日10程乘搭逾450條九巴及龍運路線，以及兩程B1線往返落馬洲福田口岸，但K12、K14、K17、K18、九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線則除外。另外，月票持有人亦可以二七折優惠乘搭九巴P960及P968線、龍運「A」及「NA」線，往返港九新界、機場、港珠澳大橋、香園圍口岸及福田口岸。

持有有效「學生身分」個人八達通或八達通產品的九巴會員，於今年4月1日至6月30日期間於相關優惠活動頁面登記其「學生身分」個人八達通卡或八達通產品，以及購買並啟動1張九巴月票，並以同一張或同一個已登記的八達通卡或八達通產品連續購買另外2張月票，即可於第3張九巴月票生效日後10個工作天至30日內，經由八達通手機應用程式或於八達通服務站領取相等於一張九巴月票價值的八達通增值額，相等於「買二送一」。