下白泥大閘蟹二噁英含量超標　環保署澄清與新西堆填區無關

元朗下白泥養殖場近日有指大閘蟹樣本二噁英含量超標，懷疑因附近河溪水質受新界西堆填區污染導致，環境保護署今日(4月1日)主動澄清，指採樣分析結果顯示河溪水質沒有受污染，詳細的分析更證實大閘蟹的二噁英源頭並非養殖場地點附近環境或堆填區。

該署表示在去年接到投訴後，曾於同年9月及10月到新界西堆填區及下白泥養殖場之間的大水坑溪採集水及底泥樣本化驗。結果顯示所有水樣本均沒有驗出二噁英類多氯聯苯化學物，大水坑溪底泥樣本中二噁英的水平也極低，與正常環境背景水平相若。

該署特別就大閘蟹組織樣本及大水坑溪底泥樣本中的二噁英類化學物成分，作詳細比較分析，發現兩組樣本成分截然不同，證實污染大閘蟹的二噁英源頭並非養殖場地點附近環境或堆填區。

環保署又說，新界西堆填區以全密封式設計及建造，設有多層合成防滲透墊層和管道遍布整個堆填範圍，所有污水被收集和處理後排入公共污水渠，並不會進入附近河溪。該署亦會定期監測大水坑溪的水質，結果顯示水質一直維持在極佳水平，水中生態系統保持正常，沒有被污染的迹象。

對於為何大閘蟹含較多二噁英，該署解釋大閘蟹脂肪含量很高，加上是底棲生物，較容易累積二噁英。大閘蟹在養殖過程中若受到人為因素影響，例如使用含二噁英的飼料，或受到二噁英污染的生物進入了養殖系統，便會令大閘蟹受到二噁英污染。漁農自然護理署將會加強對養殖場的監測，包括增加對飼料的採樣和檢測，以及要求嚴格實施生物保安措施。若養殖場發生有任何異常情況，必須即時向漁護署報告。