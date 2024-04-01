三無大廈垃圾徵費通告被撕毀　單位外有人擺放指定袋

垃圾徵費「先行先試」今日(4月1日)展開，惟有試點三無大廈住戶反映仍未收到指定垃圾袋。環境保護署人員疑急「補鑊」，將指定袋放在單位前。另外環境及生態局局長謝展寰今亦到屯門兩間院舍視察「先行先試」操作。院舍向他反映，員工需時學分類回收之餘，亦擔心未來成本問題。

東網記者今晚巡視位於北河街15號及17號的三無大廈試點，發現樓梯間的垃圾徵費「先行先試」通告被撕毀。疑似劏房單位外有人擺放未用的綠色指定垃圾袋，相信為環保署職員派予住戶，而視察期間未見住戶扔垃圾，僅見地舖職員以普通膠袋棄置垃圾。在附近醫局街垃圾收集站的大型垃圾桶內，亦未見有綠色垃圾袋，該處為該大廈住戶最近的垃圾棄置點。

另外，環境及生態局在社交平台指，局長謝展寰和環境保護署署長徐浩光今日亦到開始實行「先行先試」的新生精神康復會屯門長期護理院及屯門嘉濤耆樂苑視察，有院舍負責人認為使用指定袋後，加強了員工對源頭減廢的意識。不過員工需要時間適應垃圾分類，而成本問題也需要「先行先試」來幫助確定。另有負責人表示目前最關心成本問題。徐浩光晚上亦到荃灣的滿樂大廈，與房協人員一同實地視察安寧樓的試行情況。