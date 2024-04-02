東方日報A1：死城無光　執笠暴潮席捲香江

復活節長假期已過，港人繼續「棄城」北上消費，鬧市景點冷清，令香江百業看不到曙光。有餐飲業界表示，市民離港大削本地餐飲業生意，高級食肆尤其當災，估計過去一個月全港有多達300間餐廳倒閉，甚至連位處擁有160年歷史的古蹟赤柱美利樓內的兩間高級西餐廳，亦被傳敵不過旅業寒冬而打算在月中結業。學者指本港經濟雖差，但租金仍未見大挫，加上中小企對疫後復甦的幻想已破碎，料執笠潮仍然陸續有來。

充滿異國風情的赤柱，昨日在復活節假期最後一天未見熱鬧，美利樓一帶的人流與平日相近，但附近的赤柱新街多個舖位已經丟空，包括前身為連鎖藥妝店的舖位，以及前身為酒吧的海邊舖位。有網民在社交平台專頁「全港店舖執笠結業消息關注組」發文指，見證赤柱近年的變化，並引述檔戶指最近外國人幾乎「消失」。

據悉，在美利樓開業約20年、景樂集團旗下的「帝樂德國餐廳」（King Ludwig Beerhall）、「嵐．石海鮮&牛扒餐廳」（Ocean Rock Seafood & Tapas）有意結業。有本身是該兩間餐廳會員的市民表示，近日餐廳經理致電熟客，稱該兩間餐廳將於本月14日結束營業，提醒客人盡快使用剩餘的優惠券。

本報記者昨日分別致電兩間餐廳查詢時，前者未有接聽電話，後者則回覆指沒有回應及補充。另有指，帝樂德國餐廳向致電訂位的顧客稱，因租約期滿，本月14日是最後營業日；而嵐．石海鮮&牛扒餐廳則稱暫時未能處理本月14日之後的預約。負責管理美利樓的領展發言人回覆本報查詢時表示，相關餐廳租約尚未到期，領展亦沒有收到相關餐廳通知將會結業。

另外，香港餐飲聯業協會會長黃家和昨日表示，去年復活節通關不久，仍有不少港人留港消費，當時本地飲食業生意已削30%。隨着北上消費成風、市民外遊常態化，本港餐飲業更受打擊，尤其出境的市民大多高消費力，令高級食肆最當災，而北區食肆亦大受衝擊，估計過去一個月全港有200至300間食肆結業，他相信情況會持續。

黃又提到，過去一段時間業界已向業主反映經營困難，惟業主未有理會，不願減租，令食肆面對客人大減下難以生存，惹來結業潮。他期望港府能推出「還息不還本」擔保貸款，令中小企能喘息，等待經濟復甦。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則指，去年本港機場客運量在全球30大不入，訪港旅客人數近期未見回復亦令零售餐飲業疲累，加上業主擔心減租會大削物業估值下，商舖租金水平跌幅較慢，令本身利潤較低，甚至月月蝕錢的店舖寧願結業止蝕。他指，現時已疫後一年，中小企對復甦的「一線希望」已破碎，商戶更沒理由苦苦支撐經營。

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