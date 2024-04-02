垃圾徵費試點酒樓稱指定袋不配合中型桶　預位綁結致袋用量增

本港擬8月1日全面推行垃圾徵費計劃，政府於昨日(4月1日)起，選定14個處所推行垃圾徵費先行先試計劃，其中一個試點為新蒲崗的新光宴會廳，該酒樓經理陳鳳儀今日(4月2日)在電台節目表示，試用指定垃圾袋仍在適應中，當中廚餘回收方面因配套不足，要同其他垃圾一起處理，政府應做好廚餘回收配套，若回收點太遠，員工未必願意將廚餘運到回收點。

另外，陳希望政府可以改善指定垃圾袋的設計，她指出現時指定垃圾袋的設計不太配合酒樓用的中型垃圾桶，將廚餘倒入時，垃圾袋往往會向下墜。此外，由於府要求指定垃圾袋裝垃圾後要綁好才可以弃置，因此要預留空位綁結，每個袋變相只能盛載至7成滿便要換另一個，垃圾袋的用量將較以前多，若遇上酒席，用量會更多，料正式進行垃圾徵費後，酒樓每月最少需要花6,000港元購買指定垃圾袋。

另外一個試點是位於九龍城的私人住宅成龍居，當局區議員吳寶強在同一個電台節目表示，接觸過的住戶均稱願意參加試驗，對日後實施後每月支出或增加數十元可以接受，他們又稱指定袋的厚薄無問題，但希望當局可增加廚餘回收點，方便他們處理。