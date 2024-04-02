垃圾徵費「先行先試」計劃問題多　失明人士難以分辯指定垃圾袋

政府昨日展開垃圾徵費「先行先試」計劃，惟14個試點實測後發現問題多多。社區組織協會副主任施麗珊曾到試點之一的「三無大廈」了解情況，她今日(2日)在一個電台節目中說，仍有居民不清楚相關安排，亦因為政府上門派發指定垃圾袋時因不在家，而未有收到指定袋。另有失明聽眾反映，日後難以分辯指定垃圾袋及一般膠袋，也難以處理廚餘問題。

施麗珊表示，平日有居民到舊式唐樓上門幫助長者掉棄垃圾，關注日後會否需要步行較遠的位置，才可到垃圾回收點。她也希望當局增加廚餘回收點，以及延長服務時間，方便返夜班的人士。

一般人可以用肉眼分辯指定垃圾袋或普通膠袋，但對於看不見的失明人士來說，卻存在實際上的難處。有失明聽眾致電節目指，擔心日後未能分辨到垃圾袋，亦難以處理廚餘問題。她也指，雖然住所附近有廚餘機，但有很多人排隊使用，亦需要手機掃二維碼，擔心未能應付，盼政府為失明人士進行登記，可否提供上門協助收集廚餘。也有聽眾認為指定垃圾袋售價太貴，建議考慮降至半價。

此外，今次試點包括私營安老院，議員顏汶羽早前向該院舍了解安排，坦言院舍較難減少尿片、口罩、敷料等垃圾量，目前主要做好廚餘回收，收集數據統計再向政府匯報。至於應否豁免院舍豁免垃圾費，他認為完全豁免費用有違政策原則，冀院舍先盡力做好垃圾回收，社署亦可同時了解可否提供部分額外津貼予院舍或住院的長者。