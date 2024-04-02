數碼港電腦系統遭黑客入侵事件　私隱署批5大缺失　裁違私隱條例

去年8月有黑客入侵數碼港電腦系統，盜取超過400GB數據，1.3萬名員工和求職者的個人資料遭外洩。私人專員公署今日（4月2日）公布調查報告，指事件因5項缺失導致，包括資訊系統欠缺有效偵測措施、未有為遠端存取資料啟用多重認證功能、對資訊系統進行的保安審計不足、資訊保安政策有欠具體，以及個人資料被不必要地保留。同時裁定數碼港違反私隱條例規定，並發出執行通知。

公署表示，私隱專員已向數碼港送達執行通知，指示糾正違反事項，又建議公司設立個人資料私隱管理系統，並委任保障資料主任，適時對系統進行風險評估，及適時刪除個人資料，防止類似違規再次發生。

私隱專員鍾麗玲表示，數碼港是一間具規模的機構，恒常持有並處理大量不同人士的個人資料，持分者和公眾會合理期望數碼港投入足夠資源，確保系統和數據安全，因此應採取足夠保安措施。

數碼港電腦系統去年8月遭黑客組織Trigona入侵，並在「暗網」公開資料，當中包括數碼港公司的董事局會議資料、合作公司資料和招標及合約文件，亦包括員工個人資料，包括相片、身分證副本、銀行單據，並載有員工的薪金資料等。