擬設3000元舉報濫用公屋獎金　資助房屋小組委員讚有創意

港府鼓勵市民舉報濫用公屋，房屋署又考慮效法「好市民獎」般於今年推出獎賞制度，舉布成功可獲3,000港元獎金。房委會資助房屋小組委員會委員柯創盛今日（2日）於電台節目中讚揚舉報制度具有創意，可鼓勵住戶履行責成，互相提醒，加強公屋流轉善用。他又強調，在未有舉報制度前，亦有很多住戶會向區議員或屋邨辦事處，舉報濫用公屋單位情況，例如單位長時間沒有人居住、水錶電錶長期沒有跳動等，他又指不擔心會影響到公屋住戶的鄰里關係。

房屋署將向約25萬個已住滿10年的公屋住戶派發第二輪資產申報表，柯創盛指出上次審查收回的公屋數量較想像中高，申報機制有效，可令公屋資源合理分配，收回的單位可供更有需要的家庭入住。他續指，有住戶向他反映，希望申報手續能夠更簡便容易，如可透過屋邨辦事處進行批核。

另外，本港將與內地部門加強合作，以獲取部分租戶在內地的物業資料。柯創盛認為執行過程中，部分個案或有不可抗力因素，例如在國內擁有祖屋或聯名物業，認為應以個案形式處理。而房屋署表示日後人手充足後會抽查2%的公屋輪候冊申請人，柯指相關數案視乎人手安排，認為今次提出加強抽查，對於房署及申請人均有正面作用。