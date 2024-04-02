經濟未復活　議員轟政府耗公帑搞門面　應煞停垃圾徵費及走塑

在過去數天的復活節假期，大批市民北上，本港零售及飲食業似「死城」。有議員直指香港未有復活，轟政府現時舉債度日，卻花公帑搞花海、波波裝飾搞門面，面對經濟寒冬，更應立即煞停垃圾徵費及走塑措施。

繼日前指香港面對多個結構性問題後，議員江玉歡昨日(1日)再在社交平台貼文，指經過整整一年，香港試過攪熱鬧，設打咭點，「盛事」一浪接一浪，有全港性的、有以區計的，又引述報道指聽到市民參觀發光蛋時，報以一句「表面風光」，反映市民心水清如鏡，既然錢用了，活動辦了，也應參與趁趁熱鬧，但「舞會」過後，灰姑娘都要接受現實。

剛過去的復活節假期，她指不少餐廳侍應多過客，也有一些索性關門休息。今個復活節像一塊經濟放大鏡。事到如今，財政司司長會否還維持早前判斷：預測香港經濟在今年會進一步擴張。如果司長的預測成真，為何一般市民看不到擴張，反而看到整個經濟氣球不斷漏氣。

她指最看不到擴張的是零售業，指2023年12月零售業的銷售數字估計有363億港元，較2015年12月的437億港元，足足跌了兩成，但這個還未計算通脹因素在內；2023年12月訪港的旅客有4,000萬人次，即使當363億港元的零售額全數歸因旅客，即每名旅客消費約9,000港元。若計算700萬港人在內，旅客平均消費約7,700港元。從數字看，可知高消費的旅客已不再是主流，亦難怪高檔商場叫苦連天。

面對逾千港元的龐大財赤，她指政府一面要舉債，另一面就花錢攪花海、波波裝飾，打咭是否勝於一切？即使是一百幾十萬港元的布置，是否也應可免則免呢？錢到用時方恨少，難怪市民對這樣花錢有微言。若經濟有困難，是否應睇餸食飯，霎眼嬌的是否應該少做呢？至少不用區區做？粉飾性的，若商家搵到錢或想吸客，不用叫他們也會做，其實不用「吓吓」用公帑去做，更何況私人做的一定更加美輪美奐。

她續說：「要架車向前走，踩嘅應該係油門。但係我哋踩Brake多過踩油門，又或者係一隻腳踩Brake，另一隻腳踩油門，架車點會去呢。垃圾徵費及走塑明顯是踩Brake，我完全唔明點解還要試兩個月，這樣不尋常的寒冬，應該立即棄之，擇日再賽。遲來的春天就唔係春天喇。」

除了政府舉債，她亦關注市建局或需舉債才能應付未來5年的項目，質疑為何重要政策總不能夠在財政上有持續性，表明會跟進，到底政府部門內，若會賺錢的少，使錢的多，錢從何來呢？莫非真的要靠借？

她指即使部分已批的項目，是否也應重新檢視呢？例如簡約公屋，偏遠的地點，是否仍是如期做呢？可否檢討或調查一下過渡性屋的使用率及公屋的空置及流轉情況，有否地盡其用呢？又說「既然我們荷包唔夠錢，幾萬個簡屋數年後的拆卸費用，是否應該早些讓公眾知道？否則屆時找誰埋單呢？」