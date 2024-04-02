議員走訪大坑吉舖多　街坊哭訴各行業經營困難

復活節假期，香港市道差。行政會議召集人的議員葉劉淑儀在假期最後一天走訪多區，期間在大坑見到橫街有不少吉舖，更有街坊向她反映自從通關後人流減少，其一位由南區前來的街坊，訴說目睹此景不禁流淚，指目前香港各行各業經營困難，港人北上消費趨勢不可逆轉，該名街坊指政府要想想辦法挽救香港經濟。

隨後葉劉到南區鴨脷洲買餸，發覺鴨脷洲大街的確遠比疫情時淡靜，與菜檔和生果檔老闆閒聊，他們反映疫情時市民未能外遊，大家留港消費或買餸，生意自然較現時好得多。

她指走訪多處與市民交流，聽見大家訴說苦況感到無限唏噓，又指現時香港市道甚差，縱然政府努力籌辦全港18區「日夜都繽紛」活動，但實際帶來多少經濟效益？

她指從經濟學角度，另一行會成員、經濟學專家任志剛常常向她提及，假如沒有「Equalization of factor price 」，意即雙方生產要素價值拉平，要逆轉這個形勢相當困難；即是說香港各方面營運成本甚高，除非可以創造極大價值或大幅減價，讓市民及遊客認為值得在香港消費；否則短期內也難以改變香港市道低迷的現象。