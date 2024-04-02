茶具選粹特別郵票4月18日推出　正式首日封明起發售

香港郵政今日（4月2日）宣布，以「香港館藏選粹──中外茶具選粹」為題的特別郵票及相關郵品將於4月18日推出發售，全線郵政局和網上購物坊「郵購網」會於明日（4月3日）起發售「香港館藏選粹──中外茶具選粹」正式首日封。

這套特別郵票及相關郵品將於4月18日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封及郵資已付圖片卡（空郵郵資）只限在集郵局發售。各郵政局將於4月18日為所有正式首日封、紀念封、註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。

香港郵政指，中國瓷器歷史悠久，享負盛名，行銷至世界各地。中國茶文化源遠流長，茶具為中國陶瓷器物中的重要一環。為了迎合包括歐洲、美國等不同市場的需求，自明代起出現了不少創新獨特、糅合中西風格和特色的外銷茶具。延續「香港館藏選粹」特別郵票系列，香港郵政以「香港館藏選粹──中外茶具選粹」為題發行一套六枚郵票、兩張以茶壺形剪裁的郵票小型張及相關集郵品，展示茶具文物館館藏的精選茶具，既有中國外銷茶具，亦有西方茶具和外國仿中式茶具，反映中國茶文化在歷史上的發展和影響力。