刑毀飲品店判入教導所　男學生上訴獲改判囚4個半月緩刑

飲品店「喜茶」位於沙田新城市廣場的分店，於2020年遭黑衣人大肆破壞。警方事後起訴7人刑事毀壞等罪，當中2人經審訊後獲脫罪，餘下5人分別被判入更生中心、教導所及監禁5至6個月。其中被判入教導所的男學生，不服定罪及刑期並向高院提出上訴。法官張慧玲經早前開庭後，於今早(2日)駁回該男生的定罪上訴，但批准刑期上訴，改判監禁4個半月，但緩刑24個月。

本案上訴人為侯羿同(20歲，報稱學生)。他被控1項煽惑他人作出刑事損壞罪，指他於2020年5月13日，煽惑他人作出刑事損壞行為。法官表示駁回侯的定罪上訴，而刑期上訴方面，上訴方早前稱侯被判入教導所後，曾因精神問題入院，望法庭減輕刑罰，法官遂重新索教導所報告量刑。

上訴方今引述教導所報告指侯因精神問題不宜判入教導所。法官指侯於原審時求情指自己一時貪玩，是次報告中卻否認曾經犯案，顯示其完全沒有悔意，又指報告中質疑侯詐病或誇大病情，明明要接受治療但又屢次缺席覆診。不過法官經考慮下最終決定撤銷教導所判刑，改判監禁4個半月，緩刑24個月。

案件編號：HCMA 166/2022