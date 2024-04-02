違契不批續期　議員促政府講清楚如何運用酌情權

在2025年開始本港將會有不少地契到期。政府早前提出修訂《政府租契續期條例》，以精簡續期程序。立法會審議有關草案委員會今日(2日)開會，鑑於草案賦予政府完全決定權處理租契續期事宜，有議員關注如果過住用地多次涉及違契問題，政府會否行使完全決定權，不批准續租。另有議員質疑政府提出租契續期的完全決定權作為酌情決定權，與立法精神存在衝突。政府回覆強調不是一出現違契就不作續期，需視乎嚴重性。

政府早前提出修訂政府租契續期條例，賦權政府以刊憲形式，在地契到期前6年，以「負面清單」方式，公布不獲續期的地契，其餘地契則會自動續契50年。議員梁子穎關注如果過住用地多次涉及違契問題，例如違規經營燒烤場，政府會否行使完全決定權，不批准續租。發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲回應指出，不是一出現違契就不作續期，需視乎嚴重性，而且政府已給予多次機會不處理，才會考慮不續期。

地產及建造界議員龍漢標認為政府提出租契續期的完全決定權作為酌情決定權，與立法精神存在衝突，促請政府在立法會恢復二讀時向社會說明政府只會在特殊情況下行使已給予市場信心。身兼律師的議員簡慧敏強調委員並沒要求政府說明何謂公法、何謂私法，只要求政府交代何種情況下會行使酌情決定權。何珮玲承諾會在恢復二讀時由發展局局長在演詞中說明，又多強調政府在決定續期，抑或不續期都屬行使酌情決定權。

對於承租人選擇租契在屆滿時不續期，需要向須向土地註冊處交付一份選不續期備忘錄的安排上，議員江玉歡擔心安排並不安全，因為政府租契續期條例草案不設上訴機制，憂慮會有人冒簽，建議政府在交付選不續期備忘錄時規定需要一名簽名見證人。議員林筱魯則關注政府會如何確保遞交選不續期備忘錄人士的身份。何珮玲回應指會考慮見證人的建議。