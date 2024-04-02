選舉舞弊等4罪罪成　「龍心」判囚6個月申保被拒

網絡紅人「龍心」林克霖參與2020年立法會新界東地方選區換屆選舉，之後涉嫌將接受面部護理、租用酒店房間作辦公室，以及參加海外選舉聚會列入選舉開支，涉款逾5.8萬港元，企圖欺詐選舉事務處向他支付申索。被告否認選舉舞弊及企圖欺詐等6罪受審，結果被裁定其中4罪罪成，今日(2日)在東區裁判法院被判入獄6個月，他申請保釋等候上訴被拒絕。

現年47歲被告林克霖，報稱無業。他沒有聘請律師，自行抗辯。他今日進一步求情時指，他不熟悉相關法例，根本沒有意識到自己犯法，他已汲取教訓，希望法庭輕判。裁判官判刑時指，被告有預謀犯案，案情嚴重，事後被告亦沒有反省及悔意。裁判官考慮到所有因素，就4罪判他入獄6個月，全部刑期同期執行，即總刑期為6個月。

他被控3項企圖欺詐罪及3項在選舉申報書內作出舞弊行為罪。控罪指林於2020年9月29日在提交的選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即他因接受面部護理、酒店租金和海外行程，分別招致31,200、7,500港元及19,582港元的選舉開支。經審訊後，就着到訪東南亞籌集經費，裁判官認為不能排除有機會促使他的當選機會，故裁定涉及此事的兩罪罪名不成立，其餘4罪則罪成。

案件編號：ESCC 2050/2023