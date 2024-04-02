近百區選敗部三會復活惹議　政府：沒考慮曾否參選

政府昨(1日)公布俗稱「三會」的成員名單，當中近百人為區議會落敗者，敗部復活惹起質疑。民政及青年事務局局長麥美娟今日(2日）出席一個活動後表示，為了讓滅罪委員會、防火委員會禾和分區委員會等「三會」，可與區議會有更好的結合，故委任區議會成員加入「三會」。當局作出委任時，不會考慮相關人士是否曾參加選舉、選舉取得多少票等問題。

麥美娟指新任「三會」共2999人，減去470名區議員，名額其實同往年相若。當局冀透過今次的委任，「三會」和區議會及關愛隊，可互相合作和協調，各自在其崗位貢獻社區。她續指，在委任3個地區委員會成員是考慮3點，首先必定是愛國愛港、跟政府在地區治理的理念是一致的；以及要熟悉地區；和具有服務地區的熱誠。

對於原先是參選沙田區議會的落敗者祝慶台，被委入離島區撲滅罪行委員會，被疑質是否熟悉離島區的區情。她解釋，有關人士在地區的服務具有一定經驗，不會只懂得自己地區的工作，其他地區亦所認識及其聯繫網。

至於區會選舉落敗仍獲委任為「三會」成員，她指從來沒規矩、法例，亦沒有訂明任何人參與某個選舉而落敗，不能參與地區或社會服務，加上服務社區，不一定要取得議席才可，況且「三會」成員都是義工，是無償服務。她重申當局是嚴格考慮「三會」人選的任命，確保成同區議會結合，而人選必須符合前述的3個條件。至於曾否參與選舉，或選舉的得票數字多少，則不屬考慮之列。