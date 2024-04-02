高銀金融旗下公司遭申破產　高院安排6.19提訊

曾為現已破產的高銀金融前主席潘蘇通持有、何文田樓盤「傲玟」的發展商金鋑有限公司，於上周四(3月28日)被一間管理顧問公司入稟高院作清盤呈請。高院已安排於6月19日進行首次提訊。

呈請方是Outstanding Management Consultation Limited，答辯方是金鋑有限公司。由於清盤案的入稟狀為非公開資料，故未有是次清盤呈請的具體詳情。

資料顯示，呈請方曾於2022年4月入稟高院，指金鋑於2020年5月與其達成協議，由該公司向金鋑借貸5億港元，並需於3個月後歸還，潘蘇通則作為貸款擔保人，其後雙方再達成協議，金鋑需於2021年1月9日或之前還款。但期限屆滿後金鋑未有清還所有款項。截至其入稟時，金鋑共欠本金連利息逾8.1億港元，故入稟高院追討。金鋑及潘蘇通於1個月後亦曾入稟高院，要求法院頒令限制該間公司，不得就金鋑被指欠該公司逾8億港元一事作清盤呈請。

由於潘在原告入稟後被頒令破產，故該管理公司其後先剔除有關潘的訴訟，並針對金鋑申請簡易判決。高院原訟庭法官吳嘉輝最終於去年1月，頒下判詞裁定該公司勝訴，下令金鋑須償還款項。法官於判詞指，潘蘇通當時作為高銀金融主席及相關公司董事，他不可能沒有經過深思熟慮，就促成金鋑與原告之間的協議。何況證供顯示，在簽署協議後，高銀法律團隊與原告法律代表有電郵往來，就着草議協議交換意見。因此，顯然潘及金鋑是在取得法律意見及知悉協議細節才簽署，故裁定協議有效，金鋑亦需還款。

案件編號：HCCW 188/2024