理大特別取錄13名體壇健將　港超聯潘沛軒9月入學讀英文

理工大學今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」，取錄13名體壇健將，他們將於2024/25學年入讀本科課程，取錄的學生運動員分別曾在田徑、馬術、劍擊、足球、柔道、壁球、乒乓球、三項鐵人及武術等體育項目上代表香港於國際和區域賽事出賽，並取得優異成績，而入讀的課程涵蓋應用社會科學、英文及應用語言學、護理學、視光學、放射學以及物理治療學等不同科目。

獲錄取的學生運動員中，包括在杭州亞運會足球八強賽事中射入奠定勝局的一球的香港超級聯賽球員潘沛軒、去年亞洲青少年壁球團體錦標賽獲女子團體銀牌的壁球運動員梁加萱、以及去年分別在雅典衛城國際武術錦標賽及亞洲青少年武術錦標賽的散打項目獲得一金一銀的武術運動員戴洛銘，3人分別修讀英文及應用語言學課程、物理治療學課程及應用社會科學課程。

理大副校長（教學）黃國賢表示，致力提供優質的全人教育，鼓勵學生發揮多元才能，期望學生運動員能在學習上展現他們在比賽中挑戰極限、突破自我的堅韌素質，啟發及激勵其他同學在各自領域不斷求進。

另外，理大每年提供多項獎學金予學生運動員，以嘉許他們在體育方面的卓越表現。透過計劃入讀理大的精英運動員，可於修讀期內獲頒發高達40萬港元的獎學金。此外，理大亦提供學生宿舍，使他們能從充實的舍堂生活中學習成長，並為他們安排一系列的配套支援，包括導師個別學業指導、彈性課堂和評核安排，以及延長修讀年期等。