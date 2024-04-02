醫管局申撥16.2億　改善設施老化狀況

本港醫院去年瀕瀕發生天花、醫療器材掉落事件。立法會文件中披露，截至去年底，醫院管理局小型工程的一次過撥款的結餘約為6.1億港元，預計將於2024至25年度用完，因此向財務委員會申請新撥款，以推行正在進行及新的項目。文件中續透露，醫管局計劃於2024至25年度進行約1,831個繼續進行和新的工程項目，預計年度開支約16.2億港元，較2023至24年度的22.06億港元預算減少27%。

在1,831個工程項目中320個為新工程項目，當中包括20項設施修復計劃、3項服務量提升計劃、72項安全機電計劃、19項感染控制和衞生環境改善計劃、30項節省能源計劃、34項編訂時序保養計劃，以及142項定期維修及主要工程計劃的預備工程。當局指，有關工程項目在2至3年內完成後可改善17個住院病房，增設34張病床及8個診症室，更換8部升降機，更新2部緊急發電機及6台總配電箱。

文件中亦提到在2022至23年度，醫管局撥出21億港元資助2,239個繼續進行和新的小型工程項目，當中包括252項設施修復計劃、18項服務量提升計劃、66項安全機電計劃、2項加強人人暢道通行計劃，以及1,901項定期維修/小型工程及主要工程計劃的預備工程。醫管局預計2,239個項目的總開支約92.47億港元。