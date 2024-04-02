警員遭同袍辱罵妻母申索　官判須向警務處付訟費

一名在警署報案室工作的警員，去年入稟區院，指控駐守槍房的高級警員屢次刻意為難他，又稱「你老婆畀我X」、「你阿媽畀我X，生咗你個衰仔」。原告認為涉性騷擾及性別歧視，向該警索償16萬港元，並同時向警務處索償16萬港元，要求對方捐贈予慈善機構。原告及後撤銷向警務處索償，警務處則要求對方支付訟費。經早前開庭後，區院法官梁國安今日(2日)頒下判詞，裁定原告須支付警務處5.6萬港元訟費。

原告是吳漢森(譯音)，被告原本分別是林文隆(譯音)及香港警務處，原告早前主動向終止針對警方的法律程序。惟警務處一方認為案件僅屬兩人吵架，不屬性騷擾，並認為申索屬瑣碎無聊，故即使原告撤回申索亦需支付訟費。

法官於判詞指，本案明顯並不涉及性騷擾，只屬警員間的吵架，而且平等機會委員會在接獲原告求助後亦認為不屬性騷擾案件才選擇不提供協助。但是原告仍選擇繼續入稟，法官認同警務處一方指屬瑣碎無聊，而且案件亦與警務處無關。法官最終認為原告須向警務處支付訟費，並須支付5.6萬港元；至於原告針對林的申索，林早前申請剔除訴訟，法官聽取雙方陳詞後，於上月亦頒下判詞，剔除原告對林的申索，該部份的訟費則容後處理。

案件編號：DCEO 7/2023