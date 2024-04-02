樓價跌北都補地價縮水　元朗洪水橋較粉嶺北削約一成

政府大力推動北部都會區發展，發展局去年底公布擴大標準金額補地價安排，就新發展區以外新界農地試行標準金額補地價，元朗、北區及屯門的10個小分區是首階段試行區，地政總署昨日公布，4月1日起，元朗及洪水橋農地補地價為每平方米4500元，非住宅用地為每平方米13500元，住宅用地則為每平方米26500元。相關價格較政府去年6月批予古洞北及粉嶺北的補地價金額減約一成，以住宅用地為例，每平方米便減低了11.6%。

地政總署最新公布的補地價金額顯示，元朗及洪水橋內指定10個分區的非住宅用地補地價金額只有13500元，較古洞北及粉嶺北的每平方米15000元，下調了10%；農地每平方米補地價亦只有4000元，較古洞北及粉嶺北的4500元，下調11%。

位於北都核心地帶的元朗及洪水橋補地價金額竟較古洞北下調一成，反映了最新樓市情況。地政總署指出，相關地點是否列入該補地價由地政總署決定，該署就各適用區域訂定的費率亦對申請人有約束力。

地政總署去年表示，擴大標準金額補地價安排的首階段實施地區有元朗、北區及屯門，主要包括4個新市鎮，即元朗、天水圍、粉嶺/上水及屯門的分區，另有6個分區是現有或擬建鐵路站附近範圍的分區。該署又透露，就相關區域處理中的修契申請有24宗，合共可提供約8,500個單位。