被指出賣身份資料予詐騙集團使用　女子墮公檢法騙局失款15萬

澳門再有大額「公檢法」騙案，一名當地女青年上當。事主誤以為涉及詐騙案件協助「公安」調查，按「法官」指示提供個人銀行帳戶資料後存入15萬多澳門元「自證清白」，短短兩日，銀行存款被悉數轉走，得知被騙報案求助。案件尚待進一步調查。

案發於上周三(3月27日)女事主收到電話，對方自稱「上海反詐中心」職員，指事主名下電話發放大量詐騙短訊導致多人受騙，隨後將電話轉接至「上海公安局」。「公安」稱事主涉嫌詐騙，同時向事主展示「拘留令」、「通緝令」等文件，要求事主配合視像筆錄調查。事主未虞有詐，下載指定通訊程式後被拉入群組。

群內一名自稱處理案件的「法官」表示，事主涉及的案件情節嚴重，已鎖定包括主犯在內的300多名疑犯，而經查證後懷疑事主收取10多萬澳門元賣出身份資料予詐騙集團使用，強調已通報出入境部門攔截事主，必要時亦可要求澳門執法部門協助拘捕。「法官」提出在事主配合調查的情況下可優先處理案件，同時向上級提請允許事主「取保候審」。

事主擔心人身自由受限，按指示登入對方提供的網址並輸入個人銀行帳戶資料。未幾，對方要求事主存入10多萬澳門元至指定銀行帳戶「自證清白」，強調完成審訊後會全數歸還。事主要求母親轉帳10萬澳門元作調查之用。至翌日(3月28日)，事主按指示參與法庭視像審理時，發現對方畫面漆黑一片，隨即關閉視訊並檢查銀行帳戶，最終發現帳戶內的151,600澳門元被人轉走，通知銀行後報案求助。