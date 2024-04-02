訪港旅客與高峰仍有距離　經濟不見起色

旅發局在2024-25財政年度的政府常規及額外撥款總額為15.2億元，當中市場推廣預算為11.2億元，而2023年全年的訪港旅客達3400萬人次，旅發局預計今年全年訪港旅客人次約4600萬。立法會經濟發展事務委員會今（2日）討論旅發局24至25年度工作計劃，有議員表示旅客人數仍和高峰有距離，詢問當中原因，亦有議員表示政府雖然側重盛事，但「盛事你做人地都會做」，而「鬥平鬥抵鬥唔贏」，指需要靠特色，以及保留重要文化。

旅發局表示，按客源市場分佈，2023年錄得近2680萬內地旅客人次，佔總旅客量79%，是訪港旅客中最大的客源市場。東南亞市場是整體訪港旅客中復蘇速度最快的客源市場，全年復蘇情況已達疫情前約70%，2023年第四季更已恢復至疫情前90%，其中菲律賓及泰國的旅客量更在2023年12月超過疫情前水平，。與此同時，至2023年底，來自南韓及台灣的旅客量亦有所上升，不過日本只恢復到40％左右。

2023整體過夜旅客超過1700萬人次，他們平均留港時間為3.6晚，亦較疫情前的3.1晚長，人均消費為6,900元，至2023年第四季，旅客逗留時間為3.4晚，人均消費為6,100元。

議員林筱魯表示，旅客數字離高峰仍有距離，詢問航空運力是否最大制約，又指香港的夜間活動整體服務質素下降，甚至沒有開舖。文化體育及旅遊局局長楊潤雄回覆指即使是開關時間較早的地區，旅遊業也只回復到7至8成，可能大家對旅遊的要求和做法已經出現改變，又認為要吸引更多港人夜間消費，純粹靠遊客也難以維持，希望能將夜生活重新帶回來。

議員江玉歡指政府雖然側重盛事，但是「你做人地都會做」，需要將文化資本好，她引用《一生不可錯過的1000個地方》，介紹香港「閃亮霓虹燈、亞洲曼克頓、擠迫的行人道、傳統的生活、偶爾在海面上看到舢舨、農曆年有三星期慶祝、中秋節時所有公園和山頂充滿遊人玩花燈、夜市開至半夜、有首屈一指的裁縫」，詢問當局如何保留重要的文化。她又指旅發局市場推廣預算11億，但2024年深圳市文化廣電旅體育局預算才7億7千萬。

楊表示康文署每年花燈節、農曆年活動都有文化內涵，而旅發局宣傳時也會介紹，又指宣傳費用和深圳很難比較，因大家有不同制度。

旅發局總幹事程鼎一表示旅發局社交平台上，是所有旅遊機構之中粉絲最多，而在2023至24年度的觀眾有24億，在世界上也是做得比較好，大部分經費有超過四分之一用在客源市場上的推廣，當中主要投入在內地市場、東南亞市場為主，至於長途市場，在運力開始維持正常，海外媒體開始正常化及友善化後，也會投入更多。

旅遊事務署和旅發局表示會重新打造匯演，將展開招標程序物色承辦商重新策劃匯演內容和設計等，預期重新打造的匯演會在2025年上半年推出。議員易志明詢問為何耗時較長，程表示幻彩詠香江已經有40多年歷史，硬件出現老化，因此需要重新整理，現在開始着手投標入標的工作。

議員何俊賢則表示宣傳對地區經濟沒有彌補性，因本地亦需要本地旅遊和本地消費，旅發局需和其他部門溝通，搞活本地旅遊業，又指目前整體人均消費下降，網上也宣傳窮遊香港。楊指市民生活模式改變，需要和民政總署溝通如何合作。