夏商周文明展明起免費開放　展出33件國家一級文物

當局於去年施政報告提出，將設專館介紹國家發展和成就，以及成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策劃及舉辦推廣中華文化和歷史的活動。辦公室於上月正式成立，並舉辦首個中國通史系列展覽「天地之中—河南夏商周三代文明展」，展出逾150件夏商周文物，當中33年更加是國家一級文物，市民明日（3日）起可免費參觀。

展覽由香港歷史博物館與河南博物院聯合籌劃，展品來自河南博物院及省內十多家文博機構，包括大型及成組的青銅器、玉器、陶器、骨器及卜骨等，當中33件為國家一級文物，約40件是首次離開河南省展出。河南博物院副院長張得水表示，今次展品屬於河南中原地區三朝的代表性文物，通過文物可了解中原地區在早期文明階段所處的核心地位。

香港歷史博物館總館長伍志和表示，展覽屬弘揚辦的重點項目，每年會就不同朝代籌備展覽，系統地認識中國歷史發展。展覽以中國最早的三個朝代成為系列起步點，亦有推出配套活動，如專題講座、工作坊等，讓市民透過不同活動了解夏商周朝的文化。