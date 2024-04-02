網絡黑客入侵猖獗　須建立強大的網絡安全防線

近年網絡罪案橫行，不論是小市民、知名社交媒體以至國際科技企業都遭受網絡黑客入侵 ，頻頻出事而蒙受損失，可見網絡非法入侵日益猖獗，不分規模、地域，無一能幸免於難。按本港執法部門按最新數字，去年的科技罪案比前年上升50%，損失金額亦比前年多逾70%，損失近55億港元；而去年的入侵網絡系統事件比前年上升逾50%，損失金額比前年更升逾2倍。網絡安全是發展創新科技的要素，香港要成為國際創科中心，必須建立強大的網絡安全防線。

數碼港早前網絡遭受攻擊，事件發生後，數碼港已迅速提升網絡安全的保護能力，包括加強鞏固資訊系統保安、強化偵測網絡攻擊及入侵的能力、保障個人資料私隱，並持續深化各個營運層面的資訊系統保安及數據安全水平。

數碼港指以保障網絡及數據安全為首位，並積極強化生態圈內的網絡安全能力，包括於數碼港培育計劃加入Secure by Design (安全設計)要求，初創須於培育期內完成網絡安全的培訓及為產品進行網絡安全檢測，以確保初創人員有基礎的網絡安全知識，並確保初創的產品及平台在推出市場前，減少潛在高風險的網絡安全漏洞。 ﻿﻿

數碼港積極引入頂尖及國家級科技安全公司，協助不同公司完善保安策略和流程，從實際應用角度提升香港網絡安全；同時透過數碼港專業服務網絡（CPN）及數碼港科技網絡（CTN）夥伴，為數碼港社群公司提供培訓、諮詢及技術支援等多元化的網絡安全服務，為初創社群把關。

網絡安全龍頭企業永信至誠近期與數碼港簽訂合作備忘錄，入駐數碼港並成為數碼港科技網絡的重要成員，推出「數字風洞」測評中心及其他多項計劃，正好強化香港的網絡安全生態圈，增強數字基建安全，培育網絡安全人才，支持香港創新科技、數字經濟和智慧城市的發展。

數碼港匯聚網絡安全的初創企業及夥伴企業，形成重要的生態社群，推動網絡安全科技創新及技術交流，並搭建平台讓不同科技方案落地應用，不但提升數碼港社群以至香港整體的網絡安全防護能力，亦豐富發展網絡安全的生態圈，及推動其產業發展。

近年政府積極推動Web 3.0，其透明化及去中心化的特性，加上涉及虛擬資產，對黑客的吸引力很大。由於技術性及發展快，具豐富Web3.0資安經驗的公司及專才需求殷切。

數碼港作為香港數碼科技產業的重要樞紐，一直致力建立更安全的數碼環境。隨着領先全球的區塊鏈安全公司落戶數碼港，進一步提升本港在區塊鏈安全領域的地位，為區塊鏈技術的應用和創新開闢更加廣闊的前景。