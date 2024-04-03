旅發局或延續廟街夜市　議員建議放寛牌照限制或擴展範圍

旅發局在去年12月10與廟街商戶合作舉辦為期半年「廟街夜市」，設置大約30個特色美食攤位和流動攤檔，冀吸引人流。據了解，旅發局有意延續「廟街夜市」。有議員認為現時政府對小販牌照限制多，令夜市難有新意，建議放寛牌照限制，甚或重推收牌計劃，又相信可以考慮進一步擴展夜市範圍。

對於「廟街夜市」有可能繼續舉辦，九龍西直選議員梁文廣指出早前不少人都認為現時廟街夜市過短，相信有必要考慮拓展夜市規模，又認為廟街現時有部分上了年紀的小販檔主不愁生計，經營攤檔只作日常消遣，令部分開業多年仍然售賣一式一樣的產品，建議當局重推收牌計劃，向自願交還牌照的持牌人發放現金補償，並以投標形式發牌予有興趣創業的年輕年，甚至可以放寬牌照限制容許檔會與年輕人一同經營，以推動夜市發展。

不過由於近日不少港人北上消費，令廟街人流減少，梁文廣建議可以多做宣傳，例如可以繼續在機場向遊客介紹廟街夜市，同時可以將廟街、油麻地警署一帶，打造一個特色路線予遊客和本地市民，以滿足不同人士的需要，如購買奢侈品，參觀歴史建築物等需要。