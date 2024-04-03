新上樓養貴車　住戶資產惹關注

公屋住戶居住多年後，因租金低廉而累積一定儲蓄，為改善生活而購買私家車甚至較名貴車輛不足為奇。不過，本報早前曾踢爆5個入伙只有兩至8年的新公屋屋邨月租停車場名車雲集，當中有新車價逾百萬元的名車，也有車輛掛有中港車牌，引起社會廣泛關注是否涉隱瞞資產。房屋署日前指搬到新公屋初期就擁有名車較罕見，明言會調查新公屋停泊的名車是否屬於租戶，查核是否有人濫用公屋。至於舊屋邨，本報昨晚到順利邨觀察，發現仍有多輛貴價車輛停泊在內，未因房署新招而撤離。

本報上月中以頭版報道包括粉嶺皇后山邨、屯門菁田及和田邨在內共5條新近才入伙的公屋屋邨，其月租停車場泊滿名車的盛況，至少5輛車擁價值可達百萬元的中港車牌，令社會嘩然。

雖然公屋住戶「上了樓就是神仙」，惟他們輪候公屋之時需受嚴格資產限制，以一個4人家庭為例，輪候時的資產上限僅57.3萬元，最新上調至59萬元（2024年4月1日起生效）。

以皇后山邨的一月租位停泊的本田Type R作例，該車二手價40萬至60萬元不等，假設車主為4人家庭並獲派新公屋，動輒花費逾30萬元裝修及添置家具，即使輪候時擁有上限資金，估計入伙後亦只餘20多萬元，若該住戶在入伙後，隨即斥資40萬元買車（或透過借貸），再花費屋租數倍的金額去養車，帳面計該行為足可「傾家蕩產」。

房屋署署長羅淑佩早前接受訪問時指，她明白車輛會折舊，二手、三手車都會有不同價格，而住較長時間的公屋戶儲錢買到車也不奇怪，惟初期搬到該屋邨就有名車，甚至有中港牌，就會重點調查是否有可能為濫用公屋的對象。