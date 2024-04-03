警員呃遮仔會貸款14萬　欺詐罪成判200小時社服令了事

高級警員訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，涉嫌詐騙香港警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」，下稱互助社），向他批出兩筆共逾14萬港元的貸款，遭廉政公署落案控以兩項欺詐罪。被告早前認罪，押後至今（3日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官考慮到被告認罪等因素，決定接納報告建議，判被告接受200小時社會服務令。

涉案47歲被告林俊杰，報稱高級警員，案發時亦是互助社社員。被告被控兩項欺詐罪，首罪指他於2021年2月10日至2021年2月19日期間，填寫2021年2月10日的互助社貸款申請表，在申請表上訛稱他沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款；以及訛稱申請表上載有的所有資料均為正確及完整；並意圖詐騙而誘使互助社批出一筆80,160港元的貸款。第二項控罪指他於2021年10月5日至2021年10月18日期間，填寫2021年10月5日的互助社貸款申請表，並意圖詐騙而誘使互助社批出一筆60,120港元的貸款。

警員詐騙「遮仔會」案件過往屢見不鮮。其中入職警隊25年的男警長黃栢倫，於2017年至2019年間，兩度虛報其貸款每月所需償還金額，從而詐騙互助社向他批出兩筆貸款共約16.5萬港元，他承認兩項欺詐罪，被判入獄3個月。另外，時任男警長羅志民於2017年8月至2020年10月，詐騙互助社向他批出4筆貸款共逾76萬港元，他承認4項欺詐罪，被判240小時社會服務令。

案件編號：WKCC 4138/2023

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