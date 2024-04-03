3月由寒入㷫平均達21.1°C　天文台3.24錄31.5°C歷來最熱

初春氣候寒轉暑，濕氣亦隨之來襲，天文台今日(3日)回顧上月天氣，指香港3月初天氣寒冷，但下半月整體遠較正常溫暖，該月平均氣溫為攝氏21.1度，較正常值高1.6度，為有紀錄以來3月的其中一個第8高。天文台總部更在上月24日錄得最高攝氏31.5度，輕易打破了1973年創下的3月紀錄。

本港上月平均最高氣溫為攝氏23.9度，而平均最低氣溫則是攝氏19.1度，較其各自正常值高2.0度及1.5度，分別是有紀錄以來3月的其中一個第六高及第八高。此外，3月亦較正常少雨，總雨量為21.6毫米，是正常值75.3毫米的約29%。今年首3個月的累積雨量為32.4毫米，較同期正常值147.4毫米少約78%。

另外，香港在上月中下旬先後受潮濕的海洋氣流及溫暖潮濕的偏南氣流影響，港內能見度曾下降至1,000米以下，而天文台在3月24日除錄得歷來最高攝氏31.5度外，當日起連續3天早上本港部分地區亦出現低能見度情況，期間橫瀾島能見度更一度於上月25日早上下降至500米以下。