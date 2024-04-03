醫管局高層涉採購時「搬龍門」　令友人中標逾13萬元項目

醫管局高層涉嫌於採購時「搬龍門」，更改項目規格及洩露機密資料令友人獲優勢中標，獲判價值逾13萬港元的病人教育動畫製作項目。醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監康佩玲及多媒體自由工作者陳立怡今日(3日)被廉政公署起訴公職人員行為失當。二人獲廉署准予保釋，下周一(8日)在東區裁判法院答辯。

康佩玲(59歲)是醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監，被控一項公職人員行為失當，違反普通法；及兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。陳立怡(48歲)是一名多媒體自由工作者，則被控一項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當罪名，違反普通法及《刑事訴訟程序條例》第89條。

案情指，康佩玲是當時第15屆醫管局港島東聯網醫社合作研討會其中一名籌備委員會顧問。於2021年5月康佩玲建議利用研討會的剩餘資金約13萬港元，為其網頁製作5段動畫，內容有關病人參與及教育。而陳立怡是該動畫製作項目6個投標者之一。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現康佩玲約於2018年認識陳立怡，二人自此經常保持聯繫。康佩玲向陳立怡洩露藉公職獲得的資料，並更改相關項目規格，使陳立怡成為唯一符合各項技術要求的投標者；亦沒有根據醫管局規定，申報潛在利益衝突，使用兩份利益衝突申報表以誤導醫管局。