屯門曾咀紀念花園增設「渡船」　掛思念信箱讓家屬投遞心意信箋

政府致力推廣綠色殯葬成為更環保及可持續處理先人骨灰的方式，並將繼續透過提供和優化綠色殯葬設施，令綠色殯葬逐漸成為處理骨灰的主流安排，達致更環保及可持續發展的政策目標。食環署今日(3日)表示，為進一步提升綠色殯葬服務，屯門曾咀紀念花園已增設名為「渡船」的木刻藝術裝置，讓曾使用綠色殯葬服務的家屬追思先人。

位於屯門曾咀靈灰安置所內的紀念花園臨海而建，設計力求與自然環境融合。新增設的紀念設施是本地木刻藝術家凌展騰以環保及思念為主題而創作的參與式藝術品，運用從Y·PARK[林·區]收集的塌樹廢物及其他一般園林廢物創作而成。作品以船為喻，不但是對使用綠色殯葬的逝者的紀念，亦希望給至親一個離別後的過渡空間。船身掛上數個富有香港特色的思念信箱，讓曾使用綠色殯葬服務(包括海上撒灰和紀念花園撒灰)的家屬投遞心意信箋，向先人表達思念與祝福。

除增設紀念設施外，食環署將提供新服務：率先在曾咀紀念花園試行提供獨立房間，讓家屬在紀念花園撒放骨灰前進行簡單悼念儀式。在紀念花園撒放骨灰時，讓家屬選擇使用傳統的金屬撒灰器，或由食環署免費提供的一次性紙撒灰器，並可在紙撒灰器上寫下對逝者的思念及祝福。市民亦可自備其他撒灰器或容器來撒放骨灰。指定紀念花園將提供澆水壺，讓家屬在撒放骨灰後澆灌草地，讓先人骨灰滲入土壤中，化作春泥，與花草相伴。食環署亦為選用海上撒灰服務人士提供一張載有逝者姓名、撒灰日期及地點的紀念卡及思念相架，以作紀念。及優化海上撒灰免費渡輪服務，讓申請人可在網上自行更改撒灰日期。