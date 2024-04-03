蘭桂坊逢周末試行的士大使　提供車資車牌等資料　助打擊黑的

本港的士服務一直為人詬病，拒載或濫收車資時有發生，而蘭桂坊等熱門旅遊景點更是「黑的」重災區。執法部門表示，將聯同的士業界、蘭桂坊協會及中西區交通安全運動議會等相關持份者，於本周起，每逢周六日凌晨時段，試行「蘭桂坊的士大使計劃」，以加強執法及保障乘客權益。計劃暫定試行3個月，待檢討成效後，視乎需要有機會增加計劃實施時間及地區。

計劃將於威靈頓街的士站及新增的士丹利街過海的士站，每逢周六及周日凌晨12時至早上5時進行。中西區交通安全運動議會將安排「的士大使」，協助乘客在登車時填寫的士資訊卡。包括預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料。而該卡亦附有其他有用資訊，包括的士車資資訊及相關投訴熱線等。若乘客懷疑的士濫收車資或有其他違法行為，可提供相關資料向執法部門或交通諮詢委員會投訴。

同時，的士業界會安排守法及優質的士前往蘭桂坊服務，確保晚上高峰期時段有足夠車源。此外，蘭桂坊協會將全力支持計劃。其成員、酒吧及餐廳等職員將向顧客宣傳此計劃。並在計劃初期安排「宣傳大使」，協助指引顧客前往該兩個的士站候車。執法部門亦會繼續進行打擊違法的士行動，包括派員喬裝乘客、設置路障檢查涉嫌違規的士；以及進行數碼錄影執法，並定期設置路障檢查車輛，加強執法成效。

執法人員表示，今年首季，中區警區及港島總區交通部共進行32次執法行動。當中包括俗稱「放蛇」的喬裝行動，拘捕5名涉嫌濫收車費的的士司機，扣查12部懷疑改裝或零件有問題的士，並發出超過140張交通違例的告票；相關行動將會持續，並希望配合的士大使計劃，根治的士違法問題。