巴漢涉尖沙咀錶行劫案被控　裁判官決定兩案合併轉高院處理

尖沙咀麼地道一錶行於去年7月遇劫，3名賊人持鐵錘及利刀闖入店內，掠走10隻總值約360萬元的手錶後，乘接應私家車逃去，當中更包括南亞漢。經調查後執法部門先後拘捕3名涉案男子，繼早前起訴其中兩人一項搶劫罪，於昨日（2日）再落案起訴一名巴基斯坦漢一項搶劫罪，並於今早（3日）在九龍城裁判法院提訊。裁判官按控方要求將巴漢的案件與早前2人的案件合併，並將案件押後至5月13日交往東區裁判法院作交付程序，案件將交往高院處理，其間3人均須還押。

3名被告分別是阮偉俊（41歲，無業）、梁偉雄（33歲 無業）及持有香港身份證的巴基斯坦裔男子ATIQUE Hamza（19歲，報稱司機）。3人現同被控一項搶劫罪，指3人於2023年7月6日在尖沙咀麼地道28號地下，連同其他身份不詳的人，搶劫樺泰鐘錶，劫去10隻手錶，總值約359.1萬港元。該巴漢的代表律師曾替被告申請保釋，但被裁判官拒絕，其餘2人今早亦有到庭但沒有保釋申請。

案發於去年7月6日下午，執法人員其後在紅磡紅荔道及紅樂道交界發現一輛涉案被套上假車牌的私家車，並在附近的草叢及垃圾桶檢獲有關武器、衣物及手套等。經連日調查後，人員先後拘捕3人，該巴基斯坦男子最初獲准保釋候查，直至昨日則被落案起訴一項搶劫罪。

案件編號：KCCC 924/2024