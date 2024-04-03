東方檢舉YouTube淫片首被評三級　涉事影片近日終下架

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構(下稱「東方」)不遺餘力地就以上多個問題，單計3月就4次致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中於3月15日舉報(第7度檢舉)的影片中，一條涉及色情及血腥暴力的音樂影片，被淫褻物品審裁處評為暫定類別第III類別(淫褻物品)，為東方檢舉以來首次有影片被評為三級，相關影片近日被檢舉後終下架。

東網記者今日(3日)瀏覽被評為第III類別(淫褻物品)的影片，發現該片已無法播放，畫面顯示「這項內容被政府提出法律申訴，因此無法在您的國家/地區網域中播放」訊息。而在影片下方的數據顯示，相關影片4年前發布，已錄得11,101,463次收看，而相關平台亦有多達28萬訂閱者。

至於影片內容就充滿色情及血腥，有金髮美女在鏡頭前脫光衣服，與多名男子共坐，不斷扭動身體，又躺在桌上打開大腿，全程無打格兼大特寫陰部。期間，一名持槍男子開槍射向另一名男子，金髮美女在自己裸體上塗血，又站起來跳舞。持槍男子之後與她共舞，用手槍對準她的肚臍不斷扭動，然後開槍，場面駭人。然而，影片雖然亦有女性裸露身體，但呎度及幅度不及早前部分陰部特寫影片，而東方早前的舉報的影片，一律評為第II類不雅物品，唯獨上述影片被評第III類(淫褻物品)。

按 《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人都不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布，或輸入淫褻物品以供發布，不論發布者是否知道該物品是淫褻物品，若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款100萬港元及監禁三年。