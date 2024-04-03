柏金遜症新藥價錢與上一代相若　有效對抗痛症抑鬱等非運動病徵

柏金遜症等老人常見病症早已廣為人知，然而不少人對柏金遜症的認知局限於其運動症狀，如手震等。其實柏金遜症患者亦會出現痛症、抑鬱等非運動症狀。有研究發現，新一代MAO-B抑制劑配合左旋多巴可以控制中晚期病情，更有效對抗柏金遜症的非運動症狀。

柏金遜症屬於運動障礙之中最常見的疾病，亦是第二常見的腦退化性疾病。患病風險隨年齡增加，在人口老化現象下，預計患者數目未來20年會倍增。香港運動障礙學會主席兼腦神經科專科醫生彭彥茹表示，柏金遜症患者不少會出現非運動症狀，近一半患者有肌肉骨骼疼痛問題，有30%至40%成患者會出現抑鬱症，更有64%患者受睡眠障礙困擾。有關症狀往往被視為老人常見病症而被忽視，其實是柏金遜症的症狀。

以往並無藥物可有效紓緩柏金遜症的非運動症狀，而新一代MAO-B抑制劑就可做到。彭醫生指，新一代抑制劑配合左旋多巴，能更有效地應對柏金遜的症狀，藥效更長，亦不會如以往柏金遜症藥物般，令患者出現不自主動作。新藥價錢與上一代相若，不過只供私立醫院使用，未來有望推到公立醫院。她又呼籲市民若發現身邊長者出現任何柏金遜症的徵狀，應及早求醫。