擴大本地人才庫　港府推實習計劃鼓勵大學生從事創科行業

人才對創科生態等發展十分重要，創新科技及工業局局長孫東今日(3日)出席大灣區國際科創峰會致詞時指，政府正積極支持擴大本地人才庫，例如創新科技署推出的「創科實習計劃」，可鼓勵修讀相關學科的大學生，畢業後從事創科行業。

孫東指年輕人是香港未來，本港大學積極參與培養研發人才，為人才庫和創科生態做出的貢獻，對奠定本港成為國際創科中心至關重要。他表示本港擁有5間世界排名前100位的大學，以及世界級的專家及學者，政府近來亦積極培養創新科技人才，擴大本地人才庫，為大學提供資源開展研發工作，支持成果商業化。

他又指，去年10月推出的「產學研1+計劃」，旨在推動本地大學科研成果轉化和產業發展，首批計劃書的評估工作已完成，當中有20份計劃可進入下一階段評審。而政府推出的「大學科技初創企業資助計劃」，每間大學資助額已加碼至1,600萬港元，「創科實習計劃」及「科技人才入境計劃」可壯大本地創科人才庫，政府將繼續支持高等教育發展，及與各持份者溝通，培養優秀的創新和技術人才。