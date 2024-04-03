大坑西新邨兩租戶拒遷　遭入稟控違協議促交還單位

重建在即的大坑西新邨，遷出期現已屆滿，不過有居民仍然未遷出。負責興建及管理大坑西新邨的香港平民屋宇有限公司於昨日(2日)入稟區院，控告兩名租戶違反退租協議，要求兩租戶交還單位，並分別賠償約16.7萬港元及11.4萬港元。原告亦指，因該兩租戶違反協議，故大坑西新邨重建後，該兩租戶將不獲重新編配單位。

原告是香港平民屋宇有限公司，被告分別是李佩芳及李秀玲。據入稟狀指，兩名被告均為大坑西新邨的租戶，分別租住民興樓2樓及民利樓6樓。兩被告分別於2023年8月23日及25日與原告達成退租協議，將於今年2月22日及25日或之前遷出單位。兩名被告亦簽署了書面承諾，原告同意，如果被告在終租日期前遷出，將會向2人支付83.8萬港元及57萬港元，並在簽署承諾當日預繳了16.7萬港元及11.4萬港元。

原告在今年2月7日及20日分別向兩名被告發信，提醒2人交還單位，其後亦多次發信及提出要求，2人直到租約終止當日仍未遷出單位。原告現要求法庭頒令兩名租戶交還單位，並賠償約16.7萬港元及11.4萬港元，及賠償由租約終止當日至今的租值補償金。原告又指因兩名被告違反協議，在大坑西新邨重建後，原告將不會依照退租協議條款，為兩租戶重新編配單位。

案件編號：DCCJ 1749-50/2024